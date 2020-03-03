В Черновцах введут масочный режим для водителей и кондукторов общественного транспорта

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее положение включено в список мер по предотвращению распространения на территории города острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом COVID-19, обнародованный пресс-службой Черновицкого городского совета.

"Ввести масочный режим для водителей и кондукторов в общественном транспорте, перед выходом на маршрут обеспечить проведение их температурного скрининга; на начальной и конечной остановках проводить проветривание транспорта и влажную уборку", - указывается в тексте документа.

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Также комиссия по вопросам техногенно экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поручила общеобразовательным учреждениям начать первый урок с разъяснительной работы о санитарно-гигиенических нормах и правилах, а также распространить среди учеников и их родителей информацию о правилах поведения в случае вероятного заряжения. Аналогичные меры будут предприняты в дошкольных учреждениях.

В городе планируют распространять листовки и брошюры о правилах предотвращения заражения в местах массовых скоплений людей и усилить режим дезинфекции. Руководителям предприятий независимо от форм собственности, руководителям общественных организаций, волонтерам и общественным активистам рекомендовали воздержаться от организации и проведения массовых мероприятий.

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Как сообщалось, 3 марта в Украине впервые зафиксирован лабораторно подтвержденный случай коронавируса в Черновцах. Мужчина 29 февраля вернулся из поездки в Италию.