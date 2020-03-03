Госслужбу занятости реформируют, - Минэкономики

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Документом предусмотрено, в частности, реформирование Государственной службы занятости в "сервисное учреждение, отвечающее на реальный запрос и потребности людей и работодателей".

Разработанный Минэкономики план также предусматривает стимулирование развития предпринимательства и самозанятости; создание достойных условий труда и детенизацию отношений в сфере занятости населения; обеспечение развития инклюзивного рынка труда.

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"Ожидается, что реализация плана мероприятий окажет положительное влияние на рынок труда, будет способствовать полной и продуктивной занятости, обеспечению достойных условий труда, увеличению количества рабочих мест для всех социальных групп населения, сбалансированию спроса и предложения по объему и уровню квалификации рабочей силы на рынке труда", - заявили в министерстве.