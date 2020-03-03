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03.03.20 19:42

Ермак обсудил сотрудничество с МВФ с послами стран G7 и ЕС

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с послами стран "Большой семерки" и главой Представительства ЕС в Украине сотрудничестве нашей страны с Международным валютным фондом.

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Также на встрече обсуждалась возможность усиления поддержки Украины для проведения структурных реформ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

Встреча была очередной и состоялась в рамках регулярного диалога сторон.

"Руководитель Офиса президента поблагодарил глав дипломатических представительств… за твердую поддержку и практическую помощь Украине, в частности, в вопросах дальнейшей трансформации страны. Собеседники обсудили возможности усиления такой поддержки, прежде всего в контексте дальнейшей реализации структурных реформ, усиления институциональной способности правительства, а также подробно остановились на сотрудничестве Украины с МВФ", — говорится в сообщении.

Ермак также проинформировал дипломатов о предпринятых шагах для достижения мира на Донбассе.

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