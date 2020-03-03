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03.03.20 20:12

Окружной админсуд заявил, что Гончарук просит суд запретить Раде рассматривать отставку правительства, Кабмин опровергает (обновлено)

Пресс-служба Окружного административного суда Киева заявляет, что премьер-министр Алексей Гончарук подал иск, заявителем в котором указан Алексей Гончарук, ответчиком – председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, третьим лицом – президент Украины Владимир Зеленский.

Окружной админсуд заявил, что Гончарук просит суд запретить Раде рассматривать отставку правительства, Кабмин опровергает (обновлено)

Соответствующую информацию пресс-служба ОАСК опубликовала на сайте ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

"Истец просит суд запретить председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову до вынесения решения по существу включать дополнительно в повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховной Рады 4 марта 2020 года вопрос об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука и/или увольнения кого-либо из членов правительства", - сказано в сообщении.

Окружной админсуд заявил, что Гончарук просит суд запретить Раде рассматривать отставку правительства, Кабмин опровергает 01

"Сейчас решается вопрос о наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска", - отметили в суде.

Читайте на Цензор.НЕТ: Гончарук не пытался через суд запретить Раде рассматривать отставку правительства, - опровержение

Вскоре пресс-служба правительства опровергла это сообщение. Сайт ОАСК не работает: вначале перестала открываться новость об иске, теперь не открывается и главная страница.

По состоянию на 21:30 сайт возобновил работу. На нем опять доступна новость об иске Гончарука.

Окружной админсуд заявил, что Гончарук просит суд запретить Раде рассматривать отставку правительства, Кабмин опровергает 02

Верховная Рада соберется на внеочередное пленарное заседание 4 марта в 16.00 по требованию президента Украины Владимира Зеленского. Согласно обнародованной повестке дня, на заседании будет оценена деятельность правоохранительных органов, а также рассмотрены кадровые перестановки в Кабинете министров Украины.

Также на Цензор.НЕТ: "Сопротивление системы продолжается. Но ничего страшного, мы своим принципам не изменим", - Гончарук

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