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03.03.20 20:44
Глава МИД - Кулеба, МВД - Аваков, Минобороны - Таран, Минфина - Уманский, - Дубинский озвучил новый состав Кабмина
Депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский озвучил часть кандидатур нового состава Кабинета министров
Как передает
Цензор.НЕТ,
об этом он
написал в телеграме.
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