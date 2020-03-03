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03.03.20 20:44

Глава МИД - Кулеба, МВД - Аваков, Минобороны - Таран, Минфина - Уманский, - Дубинский озвучил новый состав Кабмина

Депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский озвучил часть кандидатур нового состава Кабинета министров

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграме. 

Глава МИД - Кулеба, МВД - Аваков, Минобороны - Таран, Минфина - Уманский, - Дубинский озвучил новый состав Кабмина 01

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