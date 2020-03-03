Суд с 2016 года не может провести подготовительное заседание по делу против запорожского "Беркута", - Закревская

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу адвоката семей Героев Небесной Сотни Евгении Закревской.

"Дело запорожского "Беркута". Штурм Майдана 11.12.2013 г. Чрезмерное применение силы против протестующих, в том числе несовершеннолетних. С целью помешать мирному собранию. Это дело Департамент спецрасследований передал в суд еще в 2016 году", - отметила она.

По словам адвоката, судья Смык назначает заседания раз в 3-6 месяцев и все они срываются.

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"Знакомая история, когда суд или не отправляет сообщения, или прокуратура годами не может уточнить адрес, или право потерпевшего присутствовать на заседании превращают в его обязанность. До сих пор не проведено даже подготовительное заседание", - добавила Закревская.

Она отметила, что накануне должно было состояться заседание по этому делу, которое "сорвала защита", поскольку у нее было другое заседание в апелляции. "В этом деле потерпевшие уже давно подали жалобу в ЕСПЧ. Жалоба уже заявлена правительству, и скоро ожидаем решения", - подчеркнула адвокат.

Напомним, 9 марта 2016 года Генпрокуратура направила обвинительный акт по подозрению бывшего командира роты милиции особого назначения "Беркут" ГУ МВД Украины в Запорожской области Юрия Калмыкова в совершении преступлений во время попытки силового вытеснения протестующих в ночь с 10 на 11 декабря 2013 года на улице Институтской в Печерский районный суд Киева.

Также к ответственности привлекли командира отделения оперативного взвода роты милиции особого назначения "Беркут" ГУ МВД Украины в Запорожской области Сергея Цвигуна. Отметим, что, по результатам баллистической экспертизы, пуля, извлеченная из майдановца Артема Запотоцкого, была выпущена из автомата беркутовца Цвигуна.

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Обоих бывших "беркутовцев" обвиняют в исполнении преступного приказа препятствовать проведению собрания, митингов с применением физического насилия, превышении служебных полномочий, что сопровождалось насилием, болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевших; действиями, в результате чего телесные повреждения получили 12 человек; а также в незаконной переработке и хранении огнестрельного оружия.