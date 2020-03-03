Фракция "СН" приняла решение удовлетворить заявление об отставке Гончарука, - Дубинский

Об этом заявил нардеп от "Слуги народа" Дубинский после заседания фракции журналистам, передает корреспондент Цензор. НЕТ.
По его словам фракция приняла решение удовлетворить заявление Гончарука об отставке.
"Гончарук заявление написал, в парламент передал, мы сейчас проголосовали фракцией ее удовлетворить. Он уже больше не премьер-министр", - сказал он.
По его словам, при голосовании воздержались 3 человека, среди которых нардеп Мотовиловец.
Нардеп Михаил Радуцкий заявил: "Гончарук подал заявление. Есть заявление. …Заявление было продемонстрировано спикером Верховной Рады. Когда именно оно было подано – я думаю, вы зайдете на сайт Верховной Рады и увидите".