Госбюджет за 2019 год не выполнен на 3,7%, - глава Госказначейства Слюз

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщила глава Государственной казначейской службы Украины Татьяна Слюз в ходе публичного отчета о работе службы в 2019 году.

По ее словам, по сравнению с 2018 годом доходная часть госбюджета в 2019 году выросла на 70,2 миллиарда гривен, или на 7,6%. В частности, в общий фонд госбюджета в 2019 году поступило 879,8 миллиарда гривен, что составило 96,9% годовых плановых показателей и на 5,5% больше показателя за 2018 год.

По информации Госказначейства, местные бюджеты в 2019 году с учетом межбюджетных трансфертов получили 560,5 миллиарда гривен из госбюджета, что составляет 98,7% годового планового показателя, но на 0,3% ниже показателя 2018 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Предприятия, работающие на оккупированном Донбассе, платят 7-8 млрд грн налогов в бюджет Украины, - глава Госказначейства Слюз

Напомним, согласно отчету правительства за 2019 год, доходы госбюджета Украины за 2019 составили 998,3 миллиарда гривен, что почти на 1% ниже планового показателя. В то же время дефицит госбюджета в 2019 году составил 78 миллиардов гривень, или 1,9% ВВП, при плановом показателе в 91,1 миллиарда гривень, или 2,26% ВВП.

Эти цифры опровергли в Счетной палате. "Выполнение плана доходов, с учетом изменений, внесенных распорядителями бюджетных средств, составило 96,3%. Невыполнение плана доходов на 37,8 млрд грн является крупнейшим с 2015 года. И это после внесения изменений в четвертом квартале в государственный бюджет, в частности уменьшение доходов государственного бюджета на 20,1 млрд грн", - сказал глава Счетной палаты.