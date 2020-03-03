Террорист сдался полицейским в Авдеевке

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Донецкой области.

Мужчина рассказал полицейским, что решил вступить в НВФ в августе 2014 года после разговора с товарищем, рассказавшим, что там хорошо платят.

В Донецке ему выдали военную форму, жетон, удостоверение и оружие и назначили на должность стрелка. Мужчина утверждает, что вместо своих обязанностей был водителем — на грузовой машине развозил продукты и людей.

"В января 2016 года мужчина оставил свою службу и переехал в Крым, а впоследствии — в Татарстан. В сентябре 2019 мужчина вернулся в Украину к родителям. Опасаясь ответственности за службу в рядах НЗФ, бывший боевик вел скрытый образ жизни, однако вчера все же решился и пришел в полицию с повинной", — сообщили в полиции.

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Следователи открыли против него производство по ч. 2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины.

"Полицейские напоминают, что согласно ч.6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины в случае, если лицо не совершало тяжких преступлений против людей, добровольно покинуло ряды незаконных вооруженных формирований и рассказало об этом правоохранителям, ему предоставляется гарантированный государством шанс на мирную жизнь без уголовной ответственности", — добавили в пресс-службе.

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