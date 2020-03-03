5-6 министров сохранят свои должности, около 10 будут заменены, - "слуга народа" Янченко после заседания фракции

Об этом нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко сказала журналистам после заседания фракции, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Речь идет о 5-6 министрах, которые сохранят свои должности и около 10 обновлений в министерствах", - уточнила она.

По словам нардепа, Владислав Криклий останется министром инфраструктуры, Денис Малюська - юстиции.

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"Кулебе предлагают увеличить портфель, чтобы он был бы не только вице-премьером по вопросам евроинтеграции, а также занялся Министерством по вопросам иностранных дел. Дубилета предлагают заменить в секретариате Кабмина. Авакова предлагают оставить", - отметила Янченко.

Напомним, вечером 3 марта в Верховной Раде прошло заседание фракции "Слуги народа". На него приехал президент Украины Владимир Зеленский. Нардеп Александр Дубинский также озвучил часть кандидатур нового состава Кабинета министров: "Премьер - Шмигаль, МЭРТ - Жуковский, МинАПК - Милованов, Минфин - Уманский, Минцифра - Фёдоров, Мининостранных дел - Кулеба, Минюст - Малюська, Минобороны - Таран, Минсоц - Лазебна, Минмолодь - Гутцайт, МВД - Аваков". Также он заявил, что фракция "Слуга народа" приняла решение удовлетворить заявлений об отставке премьер-министра Алексея Гончарука.

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