Голосование за земельный закон и цветы женщинам от Кивы, - день работы ВР 3 марта. ФОТОрепортаж

День работы ВР 3 марта от парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.
Общение столпов ОПЗЖ - Рабиновича, Суркиса и Медведчука
Кива дарит букеты цветов депутатам-женщинам
Разумков и Стефанчук
"Слуга народа" Радуцкий
"Слуга народа" Ткаченко
"Слуги народа" Ткаченко и Сольский
"Слуги народа" Каптелов, Литвинов, Бондаренко
Поцелуй "слуги народа" Третьяковой и Очлена ОПЗЖ Шуфрича
Руководство фракции "СН" - Арахамия и Корниенко
"Слуга народа" Тищенко
Левочкин из ОПЗЖ
Геращенко и Порошенко из ЕС
Упавший флаг "Слуги народа"
"Слуги народа" гетманцев и Янченко с Шуфричем из ОПЗЖ
"Слуга народа" Кальченко
Член группы "Довіра" Иванчук
Вакарчук и Юрчишин из "Голоса"
Фракция "Батькивщины"
"Виктори" от Корниенко
Парубий из "ЕС" с Иванчуком из "Довіри" в прошлом созыве были в одной фракции "Народного фронта"
Докладчик по земельному закону Сольский и Суркис из ОПЗЖ
Голосование поправок по закону о рынке земли - Рада рассмотрела 2288 из 4018 поправок
Депутатские гаджеты
"Слуга народа" Гетманцев
"Слуги народа" Юрченко и Тищенко
"Слуга народа" Беленюк и Железняк из "Голоса"
Голосование "слуг народа".