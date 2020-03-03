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03.03.20 22:31

Срыв программы МВФ заставит инвесторов побежать на выход, - член набсовета Приватбанка Сульжик

Член наблюдательного совета Приватбанка Роман Сульжик заявил о том, что замена правительства в Украине проходит в "самой тяжелой обстановке на мировых рынках за последние лет 10".

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Сульжик отметил: "Не хочу особенно комментировать "Варфоломеевский День" запланированный на завтра в правительстве Украины, просто хочу сказать что время получилось крайне неудачным - самые тяжелые дни на мировых рынках за последние лет 10.

Так же, крайне волнует что не удается закончить переговоры с МВФ. Неужели интересы тех, кто вывели миллиарды гривен из принадлежащих им банков выше интересов простых граждан Украины?

Инвесторы внимательно следят за переговорами с МВФ.

"Украинская весна" и период того что нам доверяют инвесторы может закончиться, так толком и не начавшись. Последний аукцион ОВГЗ показал, что инвесторы уже не готовы больше давать нам в долг по 10% годовых - разместили всего на 200 млн гривен 7 летних бондов, по сравнению с 4 миллиардами месяц ранее. Несколько плохих новостей, самой главной из которых может оказаться срыв программы МВФ, могут заставить инвесторов "побежать на выход". И в этой давке растопчут и гривну, и процентные ставки в стране.

Инвесторы молчат - за них коллективно говорит МВФ. Но если кто то надеется, что МВФ уйдет, а инвестиции останутся - это ошибка.

Как профессионалу, мне абсолютно непонятно как люди принимающие решения и декларирующие желание привлекать в страну инвестиции могут не понимать этого".

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