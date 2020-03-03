Новость об иске Гончарука удалили с сайта ОАСК до выяснения личности заявителя, - Вовк

Об этом председатель Окружного админсуда Павел Вовк написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"После обнародования пресс-службой ОАСК новости относительно заявления об обеспечении иска, который поступил сегодня в суд, сайт не выдержал нагрузки большого количества посетителей и, по техническим причинам, перестал работать", — написал он.

Вовк добавил, что после заявления пресс-службы Кабмина о том, что Гончарук не подавал такого иска новость решили снять.

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"Новость будет удалена с сайта суда, как только для этого появится техническая возможность, до выяснения, в соответствии с положениями Кодекса административного судопроизводства Украины, лица заявителя", — заверил он.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня на сайте Окружного административного суда Киева появилась новость о том, что премьер-министр Алексей Гончарук подал иск к председателю ВР Дмитрию Разумкову. В иске премьер-министр якобы требовал запретить выносить вопрос об отставке правительства на рассмотрение парламента.

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Вскоре пресс-служба Кабинета министров опровергла это сообщение. "Информация о якобы поданном заявлении в Окружной административный суд города Киева премьер-министром Алексеем Гончаруком не соответствует действительности", — заявили в правительстве.