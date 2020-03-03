Оснований для моей отставки нет, это политические провокации, - Рябошапка

Об этом он заявил в интервью изданию "Главком", информирует Цензор.НЕТ.

"Уверен в том, что нет оснований для моей отставки. Все остальное — это политические провокации", — сказал Рябошапка.

Генпрокурор рассказал, что не получал официального приглашения на вечернее заседание фракции "Слуга народа", несмотря на то что нардеп Качур заявил, что его там якобы ждали.

"Сейчас мы пытаемся выяснить, было ли официальное приглашение. Ни одного не было. По крайней мере, я не могу найти: ни по телефону через приемную, ни по факсу ничего не приходило. Была в интернете только информация о том, что будет заседание", — пояснил Рябошапка.

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По словам Генерального прокурора, с президентом Владимиром Зеленским он в последний раз общался в пятницу, 28 февраля. Вопрос отставки они тогда не обсуждали.

"Это были чисто рабочие вопросы. Речи о моей отставке не было. Мы с ним не говорили о качестве нашей работы. Думаю, что завтра во время заседания Верховной Рады мы об этом узнаем", — пояснил Рябошапка.

Комментируя слова журналиста о том, что постановление о его отставке якобы уже подписали 180 народных депутатов, Рябошапка сказал, что "Еще большее количество парламентариев не поддерживают (отставку. — Ред.)".

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Он также отметил, что не общается с инициатором проекта постановления ВР о его отставке, народным депутатом от СН Максимом Бужанским. "С Бужанский общался давно, а сейчас не общался, о чем с ним говорить", — сказал Рябошапка.