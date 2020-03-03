С Дубилетом и Миловановым еще будут собеседования, - замглавы фракции СН Кравчук

Об этом замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила журналистам после заседания фракции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я так понимаю, что с министром Кабинета министров Дубилетом еще будет дополнительное собеседование. Также должно быть дополнительное собеседование с действующим министром Миловановым на должность министра агрополитики", - сказала она.
Кравчук также указала, что на должности некоторых министров есть несколько кандидатур, и еще продолжаются собеседования.
Читайте на Цензор.НЕТ: Есть вопросы по 4 министерствам. Возможно, люди будут работать и.о., - замглавы фракции "СН " Кравчук о новом составе Кабмина
28 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание парламента. Оно должно состояться 4 марта в 16:00.
В пресс-службе главы государства уточнили, что на повестке дня заседания — несколько законопроектов и вопрос о кабинете министров Украины.
29 февраля информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины опубликовало повестку внеочередного заседания.
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Вечером 3 марта на совещании фракции "Слуга народа", в присутствии президента Зеленского, спикер ВР Разумков заявил, что в секретариате Рады есть заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке, которое фракция "СН" намерена удовлетворить.
Тогда же стало известно, что президент Зеленский рекомендует назначить премьер-министром Дениса Шмыгаля.
Позже стали известны и фамилии новых министров.