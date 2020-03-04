"Заявление" Гончарука в ОАСК - шутка Богдана, - Бутусов

Об этом написал в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По данным источников Цензор.НЕТ, публикация на сайте ОАСК новости о якобы иске Гончарука — это "забавный анекдот в исполнении бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана", отметил журналист.

"В Окружном административном суде руководит его друг судья Павел Вовк, которому Богдан оказал содействие в благополучном восстановлении в должности вопреки опубликованию весьма компрометирующей прослушки НАБУ, и можно зарегистрировать все, что угодно", — написал Бутусов.

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По его мнению, таким образом Богдан напоминает Зеленскому, "что он никуда не делся" и не в восторге от увольнения лиц, которых лично продвигал.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня на сайте Окружного административного суда Киева появилась новость о том, что премьер-министр Алексей Гончарук подал иск к председателю ВР Дмитрию Разумкову. В иске премьер-министр якобы требовал запретить выносить вопрос об отставке правительства на рассмотрение парламента.

Вскоре пресс-служба Кабинета министров опровергла это сообщение. "Информация о якобы поданном заявлении в Окружной административный суд города Киева премьер-министром Алексеем Гончаруком не соответствует действительности", — заявили в правительстве.

По словам главы Окружного административного суда Павла Вовка, новость удалили с сайта до выяснения личности заявителя.

Также на Цензор.НЕТ: Гончарук не пытался через суд запретить Раде рассматривать отставку правительства, - опровержение