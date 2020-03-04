Впервые в истории президент США поговорил по телефону с лидером "Талибана"

Президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с лидером группировки "Талибан" муллой Барадаром Ахундом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По словам официального представителя "Талибана" Забихулла Муджахида, беседа продолжалась 35 минут. Он рассказал, что Трамп сообщил, что госсекретарь Майк Помпео в ближайшее время проведет переговоры с президентом Афганистана Ашрафом Гани, "чтобы устранить все барьеры в межафганских переговорах".

Сам Трамп также подтвердил факт этой беседы. Глава Белого дома сказал, что у него был "очень хороший разговор" с Ахундом.

29 февраля США и "Талибан" подписали мирное соглашение, которое должно положить конец 18-летней войне в Афганистане.

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