Число зараженных коронавирусом в мире достигло 92,2 тыс. человек, - South China Morning Post

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post, ведущая электронный подсчет данных о больных, скончавшихся и выздоровевших.

Из общего числа больных 80,151 тыс. приходятся на материковый Китай. В других странах мира число инфицированных выросло во вторник до 12,087 тыс., увеличившись за сутки почти на 2 тыс. случаев заражения. В Южной Корее насчитывалось 5,186 тыс. больных, скончался 31 человек, в Иране - 2,336 тыс., скончались 77, в Италии - 2,036 тыс., скончались 52.

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Более 100 заразившихся зарегистрированы в Японии (скончались 12), включая пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, стоящего в Йокогаме, в Германии, Франции (скончались четверо), Испании (скончался один), Сингапуре, США (скончались девять).

Всего в мире за исключением материкового Китая зафиксировано 172 cмертельных случая.