Помимо Украины, первые случаи заражения COVID-19 обнаружены еще в четырех странах

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН, об этом говорится в данных властей регионов и в данных Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
Так, чилийские медики подтвердили первый случай заражения коронавирусом в стране.
"Сегодня в Тальке сообщили о первом подтвержденном случае коронавируса", — сказал президент Чили Себастьян Пиньера.
По словам президента этой страны, речь идет о 33-летнем враче, который ездил в Сингапур.
"Под контроль будут взяты все, кто с ним общался", - отметил глава государства.
В свою очередь, первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Гибралтаре, говорится в сообщении правительства страны, опубликованном на сайте.
Инфицированный, а также лицо, находившееся с ним в тесном контакте, как подчеркивается в документе, недавно вернулись из северной Италии. Они следовали через аэропорт испанского города Малаги. Сейчас они находятся в изоляции.
В Аргентине о первом случае коронавируса сообщил министр здравоохранения страны Хинес Гонсалес Гарсиа.
"У нас первый подтвержденный случай коронавируса в стране", - сказал он на пресс-конференции.
По словам министра, инфицированный вернулся в Аргентину после поездки в Европу, в том числе Италию. Сейчас заболевший находится в одной из частных больниц Буэнос-Айреса и изолирован от других пациентов. "Степень тяжести его состояния оценивается как легкая", — отметил Гонсалес Гарсия.
Об одном инфицированном из Лихтенштейна стало известно благодаря карте распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
Напомним, по состоянию на утро среды от коронавируса в мире выздоровели уже более 50 тыс. человек.
Как сообщалось, в Черновцах 3 марта был официально зарегистрирован первый в Украине случай заражения новым типом коронавируса, который уже распространился на более чем 70 стран мира.
Мужчину поместили в изолированное помещение в инфекционном отделении Черновицкой областной больницы. Он находится под постоянным наблюдением медиков. Сейчас врачи сообщают, что воспаление легких у пациента нет. Позже стало известно, что жену инфицированного коронавирусом черновчанина отвезли на обсервацию.