Милованов может подать в отставку после разделения Минэкономики, - источники

Об этом на своей странице в Facebook написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
По данным источников Цензор.НЕТ, после разделения министерства экономики на две структуры и назначения действующего министра Тимофея Милованова во вновь созданное министерство аграрной промышленности, министр может подать в отставку.
"Среди причин возможной отставки источники называют не согласие с разделением правительства на олигархические квоты, и последствия этих действий: отсутствие прогнозируемости в министерстве финансов, осложнение отношений с МВФ, срыв графика внедрения рынка земли в результате смены работы правительства, угроза новых непредсказуемых кадровых решений", - написал Бутусов.
28 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание парламента. Оно должно состояться 4 марта в 16:00.
В пресс-службе главы государства уточнили, что на повестке дня заседания — несколько законопроектов и вопрос о кабинете министров Украины.
29 февраля информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины опубликовало повестку внеочередного заседания.
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Вечером 3 марта на совещании фракции "Слуга народа", в присутствии президента Зеленского, спикер ВР Разумков заявил, что в секретариате Рады есть заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке, которое фракция "СН" намерена удовлетворить.
Тогда же стало известно, что президент Зеленский рекомендует назначить премьер-министром Дениса Шмыгаля.
Позже стали известны и фамилии новых министров.