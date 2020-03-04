Вопрос увольнения Рябошапки сегодня Рада рассматривать не будет, - "слуга народа" Скичко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал", об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Скичко.

"Вопрос генпрокурора завтра (4 марта. - Ред.) рассматриваться не будет", - отметил Скичко.

Однако, по его словам, все будет зависеть от отчета по результатам проделанной за 6 месяцев работы. А именно от того, на каком этапе важные дела, за которые отвечает Офис генпрокурора.

"Мы заслушаем отчет, затем состоится обсуждение, а тогда будем принимать решение", – добавил нардеп.

Скичко также прокомментировал работу МВД. По его словам, ведомство в течение 6 месяцев работало лучше, чем другие министерства. Однако есть в чем совершенствоваться.

Напомним, ранее ряд народных депутатов инициировал выражение недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

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