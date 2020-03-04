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04.03.20 09:05

Вопрос увольнения Рябошапки сегодня Рада рассматривать не будет, - "слуга народа" Скичко

Сегодня на внеочередном заседании Верховной Рады вопрос увольнения генерального прокурора Руслана Рябошапки рассматривать не будут.

руслан,рябошапка

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал", об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Скичко.

"Вопрос генпрокурора завтра (4 марта. - Ред.) рассматриваться не будет", - отметил Скичко.

Однако, по его словам, все будет зависеть от отчета по результатам проделанной за 6 месяцев работы. А именно от того, на каком этапе важные дела, за которые отвечает Офис генпрокурора.

"Мы заслушаем отчет, затем состоится обсуждение, а тогда будем принимать решение", – добавил нардеп.

Скичко также прокомментировал работу МВД. По его словам, ведомство в течение 6 месяцев работало лучше, чем другие министерства. Однако есть в чем совершенствоваться.

Напомним, ранее ряд народных депутатов инициировал выражение недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

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