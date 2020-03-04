Freedom House заявил, что демократия находится под ударом во всем мире. Украину отнесли к "частично свободным" странам, Крым и ОРДЛО - к "не свободным"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Радио "Свобода".

Как отмечают в организации, это касается и Украины, говорится в ее нынешнем отчете о состоянии свободы в мире.

Украина и дальше является "частично свободным" государством, свидетельствует отчет Freedom in the World 2020 (он касается положения за период 2019). А оккупированные Крым и восточная часть Донбасса, проанализированы отдельно и признаны "несвободными" территориями.

2019 стал 14-м подряд годом ухудшение состояния свобод во всем мире: страны, которые в течение года подверглись отступлению в уровне свободы (64), почти вдвое больше, чем тех, которые осуществили прогресс (37), свидетельствует отчет. Из проанализированных 195 стран (и 15 территорий) "свободных" было 83 (и 1), "частично свободных" 63 (и 4) и "несвободных" 49 (и 10).

Украина, как и ранее, осталась в категории "частично свободных" стран. А ее показатель в баллах по сравнению с предыдущим отчетом, за 2018, даже несколько вырос: теперь у нее 62 балла (лучший возможный показатель - 100 баллов, наихудший возможный - 0), а в предыдущем имела 60.

"Коррупция остается эндемической, а инициативы, направленные на ее преодоление, внедряются лишь частично. Часто происходят нападения на журналистов, общественных активистов и представителей меньшинств; при этом работники полиции часто неправильно реагируют на такие нарушения", - отметили авторы отчета.

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Главными событиями 2019 года в Украине правозащитники назвали президентские и парламентские выборы, которые в целом были признаны соревновательными и честными, и начало работы нового правительства над давно ожидаемыми реформами.

"Продолжаются нападения и преследования журналистов, активистов и представителей меньшинств, в частности ромов и ЛГБТ + людей. В сентябре начал работать новый Высший антикоррупционный суд, но по состоянию на конец года никаких приговоров он не вынес", - говорится также в отчете.

С оккупированными территориями Украины, исследованными отдельно, ситуация значительно хуже: и Крым, и Восточный Донбасс - "не свободны".

Крым, в частности, получил только 8 баллов из 100 возможных - так же, как и год назад. Раздел о политических правах при этом получил оценку ниже нуля - минус 2. Причина в том, что в Крыму, говоря языком отчета, "осуществляется сознательное изменение этнического состава страны или территории правительством или оккупационными властями с целью уничтожения культуры или смещение политического баланса в пользу другой группы".

"Оккупационные власти строго ограничивают политические и гражданские права, делают невозможной профессиональную деятельность независимых СМИ и применяют антитеррористические статьи, а также другие нормы законодательства для борьбы с оппозиционными проявлениями. Значительное количество украинцев были депортированы или иным образом вынуждены покинуть территорию Крыма. Крымские татары, коренное население, многие из которых открыто выступают против российской оккупации, испытывают серьезных репрессий со стороны власти", - говорится в крымском разделе отчета.

Среди главных событий года в Крыму названо то, что в июне 2019 г. российская власть захватила контроль над последним храмом, который до сих пор принадлежал к Украинской православной церкви Киевского патриархата (так в тексте, после Объединительного собора в декабре 2018 г. он стал храмом канонической Православной церкви Украины. - Ред.), а также то, что оккупационная власть не позволила украинцам в Крыму проголосовать на выборах президента и Верховной Рады Украины.

Совершенно новым стал в нынешнем отчете раздел о Донбассе. Ранее в организации говорили, что эту часть Донбасса отражают в основном разделе об Украине из-за возможности внезапного изменения ситуации.

"Несмотря на формальное прекращение огня, боевые действия еще продолжаются, и линия фронта периодически смещается то в одну, то в другую сторону. Ситуация на Донбассе может перерасти в реальный замороженный конфликт, и тогда мы изменим наш подход соответствующим образом", - заявляли в организации в 2017 году. Теперь подход изменился.

Как отмечают правозащитники, в этом разделе они проанализировали ситуацию в регионе, состоящем из "частей Донецкой и Луганской областей Украины, которые еще в 2014 году были оккупированы российскими и пророссийскими сепаратистскими силами".

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"Политическая деятельность на этих территориях строго контролируется силами безопасности, не оставляя места для полноценной оппозиции. Местные СМИ также находятся под строгим ограничениями, а пользователи социальных сетей подвергаются арестам за свои критические заметки. Верховенство права и гражданские свободы вообще не соблюдаются", - отмечается в отчете.

Этот регион получил 5 баллов из 100. Как и в крымском разделе, здесь есть отрицательный балл: минус 1 оккупированная часть Донбасса получила так же по пункту о "сознательном изменении этнического состава страны или территории правительством или оккупационными властями с целью уничтожения культуры или смещения политического баланса в пользу другой группы".

"Растущая пренебрежение к условиям, которые составляют основы демократии - в частности, к соблюдению прав меньшинств и мигрантов, к возможности критического инакомыслия и к соблюдению верховенства права - грозит дестабилизировать демократический порядок", - предостерегают правозащитники. Они отмечают, что демократические государства должны работать ради соблюдения их принципов и ценностей и у себя дома, и во всем мире.