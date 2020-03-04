Первый случай коронавируса зафиксирован в Польше, - министр здравоохранения Шумовский

Об этом сообщил министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

"У нас первый случай коронавирусной инфекции в Польше. Все пройдет согласно процедур. Пациент находится в Зеленой Гуре. Все лица, которые имели контакт с зараженным пациентом, пройдут карантин", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, вчера в Черновицкой области был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом на территории Украины.

Напомним, от коронавируса в мире выздоровели уже более 50 тыс. человек. Также первые случаи заражения коронавируса обнаружены еще в четырех странах.

Отметим, ранее в СМИ распространилась информация о первом случае инфицирования новым типом коронавируса в Польше, однако минздрав республики данную информацию опроверг.