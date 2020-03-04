Кабмин утвердил шесть разработанных Минздравом постановлений, - Скалецкая

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила глава Минздрава Зоряна Скалецкая.

"На заседании во вторник правительство одобрило шесть жизненно необходимых проектов, разработанных и внесенных нашим Министерством", - говорится в сообщении.

По ее словам, был определен механизм закупки инсулинов для больных диабетом на период с 1 апреля по 30 сентября.

Также Кабмин утвердил перечень лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых специализированными организациями и продлил действие упрощенного порядка введения в обращение медицинских изделий, закупаемых с привлечением специализированных организаций.

Кроме того, правительство урегулировало "деятельность учреждений здравоохранения, бюро судебно-медицинской экспертизы и других субъектов хозяйствования, которые изымают анатомические материалы человека для изготовления биоимплантатов. А также субъектов хозяйствования, которые содержат животных, анатомические материалы которых будут использоваться для изготовления ксеноимплантатов". А также постановление о порядке перевозки анатомических материалов человека в пределах Украины, ввоз таких материалов и вывоз за пределы таможенной территории Украины.

Помимо всего, Кабмин утвердил постановление о порядке получения и предоставления гемопоэтических стволовых клеток и обмена информацией об имеющихся анатомических материалах человека в виде гемопоэтических стволовых клеток, предназначенных для трансплантации.

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