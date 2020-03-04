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04.03.20 10:44

Шесть случаев заражения коронавирусом подтверждены в Беларуси

В Беларуси подтверждены 6 случаев заражения коронавирусом. Все шесть человек чувствуют себя удовлетворительно.

коронавирус

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА", об этом заявил министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник.

"Все шесть человек чувствуют себя абсолютно удовлетворительно. По состоянию на сегодняшнее утро температуры нет ни у кого, проводится динамическое наблюдение", - рассказал министр.

Все случаи выявлены в результате активных мероприятий. Первые два из них подтверждены в результате обследования лиц, вернувшихся из эпиднеблагоприятных стран.

Ранее, 28 февраля, в Беларуси был зарегистрирован первый случай коронавируса covid-19, медики выявили вирус у одного из студентов, приехавших из Ирана.

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