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04.03.20 16:01

Внеочередное заседание ВР: обновление Кабмина. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня, 4 марта, Верховная Рада собралась на внеочередное заседание.

В повестку дня включены шесть вопросов, сообщает Цензор.НЕТ.

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Первым вопросом в повестке дня внеочередного заседания Верховной Рады стоит вопрос о Кабинете министров Украины. Затем нардепы планируют рассмотреть вопрос о деятельности Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины, Офиса Генерального прокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка. Далее нардепы планируют рассмотреть ряд законопроектов.

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