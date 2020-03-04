Постпреды стран Евросоюза согласовали продление санкций в отношении РФ за оккупацию Крыма

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Интерфакс-Украина" сообщил европейский дипломатический источник в Брюсселе.

"Продление ограничительных мер одобрено без обсуждения. Я вам также напоминаю, что Совет (Евросоюза. - Ред.) должен еще принять свое решение на одном из ближайших заседаний, прежде чем это продление вступит в силу", - сказал собеседник.

Другой источник сообщил, что совет может принять соответствующее решение на следующей неделе.

Индивидуальные санкции в отношении физических и юридических лиц предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание банковских авуаров.

Эти ограничительные меры были впервые введены в марте 2014 года в отношении лиц и организаций, "подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины". Санкции с тех пор продлевались каждые полгода.

Брюссельский журналист Рикард Йозвяк в Twitter сообщил: "Послы ЕС решили снять замораживание активов бывшего премьер-министра Украины Азарова и экс-министра энергетики Ставицкого. Продолжение (замораживания активов. - Ред.) на 12 месяцев для Януковича и еще 8 человек и на шесть месяцев для его сына Александра".

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