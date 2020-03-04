На должностях министров останутся Кулеба, Малюська, Федоров, Криклий и Аваков, - "слуга народа" Корниенко

Об этом он рассказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор. НЕТ.
"Останется еще господин Кулеба - он будет объединять две отрасли - европейской интеграции и министерство иностранных дел, господин Малюська - министр юстиции, господин Михаил Федоров - это понятно, так как в области цифровых преобразований у нас больше всего успехов в правительстве... еще Криклий Владислав", - сказал Корниенко.
Также, по его словам, сохранит свой пост министр внутренних дел Арсен Аваков.
28 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание парламента. Оно должно состояться 4 марта в 16:00.
В пресс-службе главы государства уточнили, что на повестке дня заседания — несколько законопроектов и вопрос о кабинете министров Украины.
29 февраля информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины опубликовало повестку внеочередного заседания.
Вечером 3 марта на совещании фракции "Слуга народа", в присутствии президента Зеленского, спикер ВР Разумков заявил, что в секретариате Рады есть заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке, которое фракция "СН" намерена удовлетворить.
Тогда же стало известно, что президент Зеленский рекомендует назначить премьер-министром Дениса Шмыгаля.
Позже стали известны и фамилии новых министров.