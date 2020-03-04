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04.03.20 18:17

Рада назначила Шмыгаля премьер-министром Украины

Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины.

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За его кандидатуру, внесенную президентом Владимиром Зеленским, проголосовали 291 народный депутат, сообщает Цензор.НЕТ.

Напомним, 4 февраля Рада назначила Шмыгаля вице-премьером - министром развития громад и территорий. До этого назначения с августа 2019 года Шмыгаль возглавлял Ивано-Франковскую областную государственную администрацию. Ранее он возглавлял Бурштынскую ТЭС (входит в холдинг ДТЭК Рината Ахметова). До этого занимал должность главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской облгосадминистрации, был заместителем начальника главного управления Миндоходов во Львовской области.

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