"Батькивщина" поддержит отставку Гончарука, ждет презентацию программы Шмыгаля, - Наливайченко

Об этом заявил народный депутат Валентин Наливайченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Инерфакс-Украина".

"Да, будем голосовать за отставку. Это правительство должно уйти. А за назначение (нового премьера. - Ред.)? Сначала программа, индексация пенсий сегодня, а потом будем определяться", - сказал Наливайченко журналистам в среду в кулуарах Верховной Рады.

Он пояснил, что должна быть представлена программа, проведена индексация пенсий. Большинство членов фракции "Батькивщина" выступают за поименное голосование после представления программы. Наливайченко также отметил, что ротация правительства проходит за закрытыми дверями.

"Вновь появилась практика за закрытыми дверями, ночью, без вас (журналистов. - Ред.), без граждан Украины кто-то что-то о ком-то говорит. Почему так?" - отметил нардеп.

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По его словам, власть должна в этом вопросе действовать открыто, представить программу, назвать ответственных и начать открытое обсуждение. Отвечая на вопрос, будет ли фракция голосовать за отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки, Наливайченко отметил, что представители власти должны назвать основания, по которым решено снять Рябошапку.

"Это интрига внутри президентской фракции, пусть скажут о действительных основаниях, откуда эта интрига взялась или не втягивайте других. Это кулуарщина, договорняки. Мы в таком участия не принимаем", - сказал депутат.

28 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание парламента. Оно должно состояться 4 марта в 16:00.

В пресс-службе главы государства уточнили, что на повестке дня заседания — несколько законопроектов и вопрос о кабинете министров Украины.

29 февраля информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины опубликовало повестку внеочередного заседания.

Вечером 3 марта на совещании фракции "Слуга народа", в присутствии президента Зеленского, спикер ВР Разумков заявил, что в секретариате Рады есть заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке, которое фракция "СН" намерена удовлетворить.

Тогда же стало известно, что президент Зеленский рекомендует назначить премьер-министром Дениса Шмыгаля.

Позже стали известны и фамилии новых министров.