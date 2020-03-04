"Голос" не будет голосовать за назначение нового Кабмина, - Вакарчук

Об этом он заявил в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Список до конца не знает никто, в том числе депутаты, которые должны за этот список голосовать", - сказал Вакарчук.

Он озвучил ряд требований, которые выдвигает фракция "Голос" к процедуре назначения нового состава Кабинета министров.

"Во-первых, нужно поименное голосование за правительство. Они должны все рассказать свои программы, чтобы и те, кто будет за них голосовать (а это, я так понимаю фракция монобольшинства), и украинский народ, и профессионалы, которые сидят в этом зале, услышали с чем они будут иметь дело. Во-вторых, важно, чтобы силовые структуры вдруг не потерялись в вопросе правительства. Мы требуем, чтобы повестку дня был изменен: сначала говорили о ситуации в силовых структурах в контексте того, что собираются поднимать отставку генпрокурора", - сказал Вакарчук.

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На вопрос о том, будет ли голосовать фракция за отставку правительства он ответил: "Мы не будем голосовать".

28 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание парламента. Оно должно состояться 4 марта в 16:00.

В пресс-службе главы государства уточнили, что на повестке дня заседания — несколько законопроектов и вопрос о кабинете министров Украины.

29 февраля информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины опубликовало повестку внеочередного заседания.

Вечером 3 марта на совещании фракции "Слуга народа", в присутствии президента Зеленского, спикер ВР Разумков заявил, что в секретариате Рады есть заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке, которое фракция "СН" намерена удовлетворить.

Тогда же стало известно, что президент Зеленский рекомендует назначить премьер-министром Дениса Шмыгаля.

Позже стали известны и фамилии новых министров.

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