Число жертв коронавируса в мире достигло 3198 человек, число инфицированных превысило 93 тысячи, - Минздрав

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

На территории Европейского региона ВОЗ в 34 странах зарегистрировано 3365 случаев заболевания COVID-19 и 85 летальных случаев (Италия - 2502, Германия - 196, Франция - 212, Испания - 151, Великобритания - 56, Хорватия - 9, Австрия - 18 Россия - 3, Финляндия - 7, Швеция - 24, Израиль - 12, Швейцария - 307, Греция - 7, Грузия - 3, Норвегия - 33, Румыния - 3, Азербайджан - 3, Нидерланды - 28, Дания - 8, Чехия- 5 Португалия - 2, Бельгия - 8, Исландия - 18, Сан-Марино - 9, Монако, Северная Македония, Эстония, Армения, Ирландия, Литва, Андорра, Люксембург, Беларусь, Украина - по одному случаю).

По всей Украине в определенных медицинских учреждениях продолжается обучение (симуляционные упражнения) в случае фиксации коронавируса.

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Украина готова принимать и лечить пациентов с COVID-19.

"У нас есть инфекционные боксы, около 12 000 коек в инфекционных стационарах, 2000 врачей-инфекционистов и 5000 других медицинских работников, работающих в инфекционных больницах и инфекционных боксах", - сообщили в Минздраве.

Как сообщалось, в Черновцах 3 марта был официально зарегистрирован первый в Украине случай заражения новым типом коронавируса, который уже распространился на более чем 70 стран мира. Мужчину поместили в изолированное помещение в инфекционном отделении Черновицкой областной больницы. Он находится под постоянным наблюдением медиков.