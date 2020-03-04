В ближайшие дни в Украине заработает автоматическая фотовидеофиксация нарушений ПДД. 1,5 месяца - в информационно-предупредительном режиме, - Аваков

Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал в своем блоге на Цензор.НЕТ.
"Законодательные и подзаконные акты уже готовы. Проводим последние технические тесты. В ближайшие дни мы объявим о начале переходного периода – первые 45 дней камеры фотовидеофиксации будут работать в режиме информирования и предупреждения. Затем полная процедура штрафов и наказаний с наращиванием количества камер – по всей стране", - написал Аваков.
По словам министра, хоть это "немного дискомфортно после десятилетий "вольницы", но это единственный путь для сокращения количества гибели людей на дорогах.
Аваков добавил, что на дорогах страны гибнет от 38 до 50 человек в неделю, а в 2019 году ДТП унесли жизни 3454 человек. Он назвал эту статистику ужасающей и отметил, то это больше, чем гибнет людей на войне.
"Только силами патрульных полицейских эту проблему не решить – нужна воля общества и внедрение действенных механизмов контроля", - подчеркнул Аваков.