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04.03.20 12:12

Мы переходим в стадию правительства "спокойных технократов", - "слуга народа" Корниенко о Кабмине Шмыгаля

Кандидаты на посты министров в новом Кабмине и новый премьер-министр Денис Шмыгаль покажут людям, что ситуация стабилизируется, заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Корниенко.

Мы переходим в стадию правительства "спокойных технократов", - "слуга народа" Корниенко о Кабмине Шмыгаля

"Усиление опытными людьми направлено на то, чтобы дать людям понимание, что ситуация стабилизируется и мы переходим в стадию правительства "спокойных технократов", которые спокойно и взвешено будут принимать решения", - заявил Корниенко в среду в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он считает, что сама фигура Шмыгаля успокоит людей, и это спокойствие они в ближайшее время "ощутят в своих карманах". В то же время, зампред фракции "Слуга народа" признал, что ожидание того, что правительство Гончарука должно быстро изменить ситуацию в стране к лучшему было вызвано недостатком опыта, в том числе и у членов Кабинета министров.

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