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04.03.20 12:32

Милованов отказался от должности министра в новом Кабмине, - СМИ

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов покинет свой пост и не займет должность министра в новом составе Кабмина.

Милованов отказался от должности министра в новом Кабмине, - СМИ

Об сообщил "Интерфакс-Украина" информированный источник, передает Цензор.НЕТ.

По словам собеседника агентства, Милованов получил предложение продолжить работу в новом правительстве, однако отказался от него.

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"Действующий министр развития экономики и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов отказался от предложения возглавить новое министерство в новом правительстве. Милованов отклонил предложение возглавить Министерство аграрной политики после встречи с президентом Владимиром Зеленским", - пишет LIGA.net со ссылкой на свой источник в Минэкономики.

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