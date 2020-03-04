Милованов отказался от должности министра в новом Кабмине, - СМИ

Об сообщил "Интерфакс-Украина" информированный источник, передает Цензор.НЕТ.

По словам собеседника агентства, Милованов получил предложение продолжить работу в новом правительстве, однако отказался от него.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Милованов может подать в отставку после разделения Минэкономики, - источники

"Действующий министр развития экономики и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов отказался от предложения возглавить новое министерство в новом правительстве. Милованов отклонил предложение возглавить Министерство аграрной политики после встречи с президентом Владимиром Зеленским", - пишет LIGA.net со ссылкой на свой источник в Минэкономики.