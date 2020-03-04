За министров проголосуем "пакетом": регламент не предусматривает поименное голосование, - "слуга народа" Качура

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"У нас регламентом не предусмотрено голосования отдельно по каждому министру. Согласно регламенту, новый премьер-министр вносит представление с персональным составом Кабинета министров. Это значит, что в одном постановлении будут все министры", - сказал Качура.

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Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, отвечая на вопросы журналистов, также отметил, что состав правительства будет голосоваться "пакетом", то есть одним голосованием, пишет УНИАН.

В то же время фракция "Голос" настаивает на том, чтобы каждый из кандидатов на должность министра рассказал о том, что он собирается делать после назначения.

Народный депутат Украины из этой фракции Юлия Клименко отметила: "Наших требования два — изменить повестку дня и сначала заслушать отчет всех правоохранительных органов... А после этого отчета мы начинаем заслушивать каждого министра — представление, ответы кандидатов, которые собираются стать министрами, поименное голосование, потому что кота в мешке мы не готовы ни рассматривать, ни поддерживать".

Она отметила, что во фракции "Слуга народа" хотят пакетного голосования за новый состав правительства.