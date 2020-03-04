Зеленский снова приводит к руководству страной некомпетентное правительство, - Южанина

Об этом сказала народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Нина Южанина в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Она отметила, что логика президента Зеленского в вопросе увольнения премьера Алексея Гончарука и смены министров в правительстве не понятна.

"Это какой-то несдержанный характер у президента - сегодня говорить, что все хорошо и поддерживать премьера и дать возможность ему... и потом через неделю говорить о том, что нужна замена и так искать нового премьера", - отметила Южанина.

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"И сами не подготовились, и человек не подготовлен, и команды нет никакой новой у нового премьера. Все это выглядит абсолютно непрофессионально и не нужно. Самое главное, что никакой пользы такое изменение точно не даст", - подчеркнула представительница "Европейской Солидарности".

По словам Южаниной, не понятно как будет управлять экономикой страны человек, у которого даже представления нет о масштабах экономики страны.

"Мне кажется, это просто подставляются определенные лица, которые зайдут в правительство. Они сами, мне кажется, попросятся на выход. В любом случае они до осени не доработают", - считает нардеп.

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Она подчеркнула, что для исправления сложившейся ситуации в экономике должны быть назначены подготовленные люди, которые проанализировали и знают как сейчас делать хотя бы первые шаги, чтобы вывести экономику из кризиса, особенно в условиях вероятности мирового экономического кризиса

"О будущем премьере говорят как раз, что у него нет такого стержня. И, к сожалению, того что премьер должен уметь говорить "нет" и Офису президента, и другим компаниям, которые его будут побуждать к каким-либо действиям и к принятию решений. Если этого стержня не будет у премьера, этот премьер также не продержится", - отметила Южанина.

Депутат добавила, что фамилии новых министров, обнародованные в СМИ, "настораживают, потому что это люди с совершенно разными ценностями, с разным пониманием управления страной".

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Кроме того, она выразила мнение, что позиция депутатов "Слуги народа" относительно назначения новых министров или продолжения работы некоторых действующих членов правительства не имела значения, потому что этих кандидатов уже определили и просто представили монобольшинству.

"Можно оставлять Милованова министром? Смешно. Можно ли оставлять Малюську министром? Странно. Мне кажется, что есть такие фигуры, фамилии я даже не хочу называть, которых отряхнули от нафталина и хотят предложить сейчас здесь", - отметила депутат.

28 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание парламента. Оно должно состояться 4 марта в 16:00.

В пресс-службе главы государства уточнили, что на повестке дня заседания — несколько законопроектов и вопрос о кабинете министров Украины.

29 февраля информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины опубликовало повестку внеочередного заседания.

Вечером 3 марта на совещании фракции "Слуга народа", в присутствии президента Зеленского, спикер ВР Разумков заявил, что в секретариате Рады есть заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке, которое фракция "СН" намерена удовлетворить.

Тогда же стало известно, что президент Зеленский рекомендует назначить премьер-министром Дениса Шмыгаля.

Позже стали известны и фамилии новых министров.