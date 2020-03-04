Оккупанты в течение февраля выпустили более 1,5 тыс. снарядов по позициям украинских воинов, - СЦКК

Об этом сообщает пресс-центр ООС на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает об увеличении количества обстрелов позиций подразделений Объединенных сил с запрещенного минского договоренностями вооружения.

По данным штаба Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации в течение февраля 2020 из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружение танка выпустили более полутора тысяч боеприпасов, что вдвое больше по сравнению с предыдущим месяцем. Наиболее напряженной обстановка была в районе населенного пункта Орехово, возле которого по подразделениям Объединенных сил выпущена треть от общего количества боеприпасов.

"Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон осуждает грубые нарушения Минских соглашений", - говорится в сообщении.

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