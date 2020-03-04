Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
04.03.20 13:30

Контрразведка СБУ пресекла деятельность агентурной сети военной разведки РФ, возглавляемой бывшим военнослужащим ВСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали во время пересечения государственной границы руководителя агентурной сети ГУ Генштаба ВС РФ - украинского гражданина, бывшего военнослужащего ВС Украины. Злоумышленник планировал выезд в Россию для отчета перед кураторами о выполнении разведывательных задач.

Контрразведка СБУ пресекла деятельность агентурной сети военной разведки РФ, возглавляемой бывшим военнослужащим ВСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Контрразведчики спецслужбы установили, что бывший военнослужащий был завербован кадровым сотрудником ГУ ГШ ВС РФ при выезде на временно оккупированные территории Луганщины. Он выполнял задачи по сбору и передаче разведывательной информации о военных объектах Вооруженных Сил Украины, которые дислоцируются на Волыни, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Затем, по заданию куратора, мужчина привлек к выполнению разведывательных задач еще трех пророссийски настроенных жителей региона. Они имели возможность собирать актуальные сведения об обороноспособности и боевой готовности военных объектов, местах дислокации военной техники, их количественных и качественных характеристиках, расположении складов ракетно-артиллерийского вооружения. Сообщники также передавали информацию в отношении участников АТО / ООС на востоке Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Контрразведка СБУ разоблачила схему вербовки наемниками РФ переселенцев с Донбасса

В соответствии с инструкциями российской спецслужбы агентурная сеть была выстроена по четкой иерархии, а ее участники придерживались повышенных мер конспирации.

Сейчас следователями СБ Украины под процессуальным руководством прокуратуры Волынской области проводятся неотложные следственные действия (обыски) по месту жительства членов агентурной сети.

Решается вопрос о сообщение им о подозрениях в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения.

Контрразведка СБУ пресекла деятельность агентурной сети военной разведки РФ, возглавляемой бывшим военнослужащим ВСУ 01
Контрразведка СБУ пресекла деятельность агентурной сети военной разведки РФ, возглавляемой бывшим военнослужащим ВСУ 02
Контрразведка СБУ пресекла деятельность агентурной сети военной разведки РФ, возглавляемой бывшим военнослужащим ВСУ 03

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100