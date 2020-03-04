Скорее всего, в Украине будет большое количество случаев заболевания коронавирусом, но паниковать не стоит, - ВОЗ

Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"Вероятнее всего, мы станем свидетелями большего количества случаев заболеваемости в Украине. Но суть заключается в готовности сферы здравоохранения противодействовать вспышкам этого заболевания", - сообщил Хабихт.

Он призвал сохранять спокойствие, отметив, что большинство случаев заболеваний в других странах носит легкий характер.

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Напомним, ранее замминистра здравоохранения и главный санврач страны Виктор Ляшко сообщил, что на сегодня зафиксирован один случай коронавируса в Украине. Состояние мужчины удовлетворительное, температура не повышена, никаких признаков развития пневмонии не наблюдается, кашляет уже меньше.

Ляшко добавил, что все изолированные в Новых Санжарах здоровы, никаких признаков недомогания нет. При этом всего в стране зафиксировано шесть подозрений на коронавирусную инфекцию, образцы сейчас исследуются. Эти люди также изолированы.