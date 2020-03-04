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04.03.20 13:47

Зеленский подписал Указ "О структуре плана обороны Украины"

Президент Владимир Зеленский утвердил структуру плана обороны Украины.

Зеленский подписал Указ "О структуре плана обороны Украины"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в Указе Президента №61/2020, опубликованном на сайте ОП.

Согласно документу, Президент постановил утвердить структуру плана обороны Украины, а также поручил Кабинету Министров Украины в установленном порядке обеспечить при участии Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины и Национального банка Украины разработку плана обороны Украины в соответствии с утвержденной настоящим Указом структуры и внести его на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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