Зеленский подписал Указ "О структуре плана обороны Украины"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в Указе Президента №61/2020, опубликованном на сайте ОП.

Согласно документу, Президент постановил утвердить структуру плана обороны Украины, а также поручил Кабинету Министров Украины в установленном порядке обеспечить при участии Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины и Национального банка Украины разработку плана обороны Украины в соответствии с утвержденной настоящим Указом структуры и внести его на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Кабмине должна быть должность вице-премьера по обороне, - Арахамия

Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования.