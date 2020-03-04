Обыск у юриста Маслова, выступающего на стороне защиты Антоненко, завершен: изъяли телефоны, диск к компьютеру и патроны, - адвокат Галенченко

"Изъяли личные телефоны Маслова, внешний диск к его личному компьютеру, а также патроны к разрешенному оружию огнестрельному и травматическому", - сообщил "Интерфакс-Украина" адвокат Маслова Виталий Галенченко, передает Цензор.НЕТ.

По его мнению, оснований для изъятия электроники и боеприпасов не было.

"Маслов добровольно продемонстрировал им всю электронику и патроны, предоставил для осмотра. Оснований для изъятия не было, но они (следователи. - Ред.) все равно изъяли", - сказал Галенченко.

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Он также подчеркнул, что считает необоснованным сам обыск.

"Фактически основанием для проведения обыска стал пост Маслова, о том, что сторона защиты имеет доступ к аккаунту Антоненко и утверждения, на которые ссылается обвинение, выдернуты из контекста и перекручены", - сказал Галенченко.

Вместе с тем он отметил, что проводившие обыск вели себя корректно.

Ранее в среду юрист Маси Найем сообщил о проведении обыска у Маслова: "У Леонида Маслова сейчас проходит обыск. Основание: решение суда (Печерского) на соответствующее ходатайство следователя в связи с тем, что якобы он заходил в аккаунт Андрея Антоненко и мог удалить информацию".