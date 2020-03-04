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04.03.20 13:59

Фракция "СН" заслушает Шмыгаля на собрании перед внеочередным заседанием Рады: ожидаем присутствия Зеленского, - нардеп Корниенко

На заседании фракции "Слуга народа" в среду, на котором будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский, заслушают кандидата в премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Фракция "СН" заслушает Шмыгаля на собрании перед внеочередным заседанием Рады: ожидаем присутствия Зеленского, - нардеп Корниенко

"Обсудим кадровые изменения, кандидатуру в премьер-министры. Он нам обещает предоставить за полчаса видение экономической (стратегии. - Ред.), потому что вчера это было разговор больше кадровый: кто, куда планируется и какие стратегии по конкретным направлениям. Вчера он услышал наших депутатов, готов кратко сообщить об экономической стратегии", - сообщил Корниенко, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ

По его словам на заседании фракции ожидают Зеленского.

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Относительно информации об отказе ряда кандидатов от постов в новом Кабмине Корниенко отметил: "Я не могу подтвердить или опровергнуть. Переговоры вел кадидат в премьер-министры".

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