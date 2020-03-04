Вообще не слышал, что министра здравоохранения отправляют в отставку, - замглавы Минздрава Ляшко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он заявил во время брифинга.

"Что касается правительства - есть четкие процедуры в законе об органах исполнительной власти, которые прописывают полностью всю динамику, как происходит политическая смена. В случае, если будет изменен министр, будут изменены и заместители. Не будет изменен министр - не будут изменены заместители. Мы работаем в обычном для себя режиме и распланировали достаточно большое количество мероприятий. И мы не обращаем внимание, что происходит. В случае, если скажут - перезагрузка, мы перезагружаемся", - заявил он.

По словам Ляшко, он "вообще не слышал, что министра здравоохранения отставляют".

"Мы работаем в команде, сегодня состоялось очередное скайп-совещание с нашим министром (Зоряной Скалецкой. - Ред.), мы постоянно на связи с ней", - сказал он.

28 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание парламента. Оно должно состояться 4 марта в 16:00.

В пресс-службе главы государства уточнили, что на повестке дня заседания - несколько законопроектов и вопрос о кабинете министров Украины.

29 февраля информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины опубликовало повестку внеочередного заседания.

Вечером 3 марта на совещании фракции "Слуга народа", в присутствии президента Зеленского, спикер ВР Разумков заявил, что в секретариате Рады есть заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке, которое фракция "СН" намерена удовлетворить.

Тогда же стало известно, что президент Зеленский рекомендует назначить премьер-министром Дениса Шмыгаля.

Позже стали известны и фамилии новых министров.

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