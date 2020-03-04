COVID-19: Немецкий круизный лайнер с 1,2 тыс. пассажирами на борту задержали на карантин в Норвегии. МИД проверяет, есть ли там украинцы

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Ляшко сообщил на брифинге в Киеве.

"В Норвегии задержали на карантин немецкий круизный лайнер, на борту находится 1 тыс. 200 пассажиров, там были выявлены двое с подозрением на коронавирус. У берегов Норвегии лайнер размещен на карантин", - напомнил он.

"Мы сегодня проработали этот вопрос с МИД Украины, который дал поручение посольству Украины в Норвегии проверить информацию есть ли на лайнере украинцы, после получения информации мы будем отрабатывать дальнейшую тактику действий, что мы делаем и как мы помогаем нашим украинцам, которые возможно находятся на лайнере", - добавил Ляшко.

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Напомним, 3 марта в Норвегии задержали на карантин немецкий круизный лайнер с 1 тыс. 200 пассажирами на борту из-за двух пассажиров с подозрением на коронавирус.

Как сообщалось, на борту круизного лайнера Diamond Princess, который встал на рейд в японском порту Йокогама в начале февраля, было подтверждено 634 случая заражения COVID-19. Двое пассажиров скончались.

На Diamond Princess находятся 25 украинцев. Двое из них - мужчина и женщина, которые являются членами экипажа - заразились коронавирусом. С 19 февраля пассажиры корабля начали покидать лайнер после двухнедельного карантина.



