Мы начали очищаться от тех прокуроров, к которым вы ходили, и вам это не нравится, - Рябошапка на заседании комитета Рады

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности в среду.

"Мы сделали реформу, начали очищение и обновление, и, наверное, собственно, то, что мы начали очищаться от тех прокуроров, к которым вы ходили, с которыми вы что-то решали, наверное, вам не нравится", - сказал он.

Журналистам по окончании заседании комитета генеральный прокурор сказал: "Они (народные депутаты. - Ред.) видят, что ничего не могут "порешать"… и когда НАБУ работает вместе с Офисом генпрокурора, это может привести к неприятным последствиям для определенных олигархов и приближенным к ним. Очевидно, что это начинает вызывать обеспокоенность. Еще есть хороший прогресс по делу Приватбанка, "Укрнафты", и все эти вещи вынуждают некоторых людей двигаться быстрее и циничнее".

Отвечая на вопрос о том, найдется ли в Верховной Раде 226 голосов для его отставки, Рябошапка сказал: "Меня это не интересует".

Говоря о том, что он будет делать, если все-таки голоса за его отставку в Раде найдутся, генпрокурор сказал: "Буду думать, что я буду делать, а потом буду делать то, что я придумал".

Он также рассказал, что некоторые народные депутаты приходили к нему с просьбой назначить "своего прокурора". На уточняющий вопрос, из какой фракции были эти депутаты, Рябошапка сказал: "Из "Слуги народа".

Также Рябошапка указал на то, что один из инициаторов выражения недоверия генпрокурору, народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива несколько раз так и не явился к следователю для вручения подозрения в уголовном производстве.

Как сообщалось, проект постановления о выражении недоверия Рябошапке был зарегистрирован в Верховной Раде 3 марта. Инициаторами соответствующего законопроекта №3154 выступили 158 народных депутатов, среди них члены фракций "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".

В то же время глава партии "Слуга народа" заявил ,что решения фракции по увольнению Рябошапки нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Батькивщина" поддержит отставку Гончарука, ждет презентацию программы Шмыгаля, - Наливайченко