Коломойский через Голосеевский суд помогает экс-прокурору Кулику вернуться в правоохранительные органы

Скандального экс-прокурора Константина Кулика готовят для возвращения в правоохранительные органы. Для этого дело о его незаконном обогащении пытаются вернуть из Высшего антикоррупционного суда на рассмотрение в Голосеевский районный суд Киева, где он может получить оправдательное решение. Об этом говорится в расследовании РБК-Украина "Полет Кулика: кто возвращает скандального экс-прокурора в правоохранители", пишет Зеркало недели.

Так, по информации издания 5 марта в Апелляционном суде Киева будет рассматриваться вопрос об обратной передаче дела Константина Кулика о незаконном обогащении из Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) в Голосеевский суд.

"Для самого Константина Кулика ситуация выглядит таким образом, что Голосеевский суд - это возможность получить оправдательный приговор, а значит и возможность занимать высокие посты с широкими полномочиями в правоохранительных структурах. Рассмотрение же дела в ВАКС, по всем прогнозам, принесет экс-прокурору обвинительный приговор и закрытие возможности работать в правоохранительных структурах. Такое решение суда дискредитирует работу Константина Кулика на должности прокурора и ставит под сомнения объективность выдвинутых им подозрений и обвинений по ряду уголовных дел и лиц, против которых он работал. Особенно учитывая тот факт, что список преследуемых прокурором Куликом практически идентичен списку врагов олигарха Игоря Коломойского", - отмечается в расследовании.

На это указывают и другие эксперты. Так, в Центре противодействия коррупции, в своем посте еще от 14 января 2019 года обвиняли Голосеевский суд в умышленном затягивании рассмотрения дела Константина Кулика. В комментарии РБК-Украина эксперт центра Андрей Савин, говоря о перспективах Кулика восстановиться на должности заявил, что в Центре противодействия коррупции не верят в такой вариант развития событий.

"Это маловероятно. Он не прошел переаттестацию, что по закону является условием для дальнейшего пребывания на службе. Скорее всего, что он будет и дальше использовать свои связи в судах, чтобы получать выгодные ему решения. Но возобновиться в старой должности – вряд ли", - добавил в комментарии РБК-Украина Савин.

Тем не менее, уже появлялась информация, что Кулик может получить должность в СБУ, и учитывая его стремление "отбелиться" через решение суда, он может претендовать на должности в правоохранительных органах. Особенно учитывая возможную отставку генпрокурора Руслана Рябошапки.