Комитет Рады рекомендует нардепам рассмотреть проект постановления о недоверии Генпрокурору Рябошапке

"Поступило предложение относительно того, чтобы рекомендовать Верховной Раде на пленарном заседании Верховной Рады определиться путем голосования относительно принятия или отклонения проекта постановления Верховной Рады о выражении недоверия Генпрокурору Рябошапке", - сказал Монастырский на заседании комитета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Большинством голосов члены комитета поддержали это предложение.
Как сообщалось, проект постановления о выражении недоверия Рябошапке был зарегистрирован в Верховной Раде 3 марта. Инициаторами соответствующего законопроекта №3154 выступили 158 народных депутатов, среди них члены фракций "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа – За жизнь".