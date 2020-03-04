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04.03.20 15:06

Комитет Рады рекомендует нардепам рассмотреть проект постановления о недоверии Генпрокурору Рябошапке

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует парламенту на пленарном заседании определиться путем голосования по проекту постановления о выражении недоверия Генпрокурору Руслану Рябошапке, сказал глава комитета Денис Монастырский.

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"Поступило предложение относительно того, чтобы рекомендовать Верховной Раде на пленарном заседании Верховной Рады определиться путем голосования относительно принятия или отклонения проекта постановления Верховной Рады о выражении недоверия Генпрокурору Рябошапке", - сказал Монастырский на заседании комитета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Большинством голосов члены комитета поддержали это предложение.

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Как сообщалось, проект постановления о выражении недоверия Рябошапке был зарегистрирован в Верховной Раде 3 марта. Инициаторами соответствующего законопроекта №3154 выступили 158 народных депутатов, среди них члены фракций "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа – За жизнь".

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