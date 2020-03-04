Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
04.03.20 15:07

В случае распространения коронавируса в Украине Минздрав будет рекомендовать закрывать школы, детсады и ТРЦ, - главный санврач Ляшко

Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что Минздрав будет рекомендовать закрывать школы, садики, кинотеатры, музеи и торгово-развлекательные центры в случае заражения коронавирусом внутри страны, то есть при незавезеном случае инфицирования.

госпогранслужба,вирус,коронавирус

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "УНИАН", об этом он заявил во время брифинга.

"Если зафиксирован даже один случай передачи внутри страны - случай, который не будет связан с путешествием из страны, где зафиксирован случай коронавирусной инфекции, мы сразу будем рекомендовать органам местного самоуправления на той территории, где будет зафиксирован этот случай, вводить ограничительные противоэпидемические мероприятия - закрывать школы, детские сады, музеи, кинотеатры, торгово-развлекательные центры", - заявил он.

Также он отметил, что Минздрав введет дополнительные ограничительные противоэпидемические мероприятия в случае обнаружения завезеннного случая, но "при наличии большого количества контактов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вообще не слышал, что министра здравоохранения отправляют в отставку, - замглавы Минздрава Ляшко

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100