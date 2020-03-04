В случае распространения коронавируса в Украине Минздрав будет рекомендовать закрывать школы, детсады и ТРЦ, - главный санврач Ляшко

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "УНИАН", об этом он заявил во время брифинга.

"Если зафиксирован даже один случай передачи внутри страны - случай, который не будет связан с путешествием из страны, где зафиксирован случай коронавирусной инфекции, мы сразу будем рекомендовать органам местного самоуправления на той территории, где будет зафиксирован этот случай, вводить ограничительные противоэпидемические мероприятия - закрывать школы, детские сады, музеи, кинотеатры, торгово-развлекательные центры", - заявил он.

Также он отметил, что Минздрав введет дополнительные ограничительные противоэпидемические мероприятия в случае обнаружения завезеннного случая, но "при наличии большого количества контактов".

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