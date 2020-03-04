Маслов об обысках: Дешевое бычье жлобство - прийти к свидетелю защиты, чтобы якобы изъять у него вещдоки

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил экс-член Общественного совета доброчестности, юрист, старший разведчик 92-й ОМБр (теперь в резерве) Леонид Маслов, передает Цензор.НЕТ.

"#Черт и его клоуны поздравили меня с вчерашним днем рождения. Всех поздравляю. Я уже на работе и благодаря команде моих любимых клиентов Техно Ёж теперь снова с телефоном в строю. Я - профессионал, жена и дети - семья военного разведчика, следовательно никакой моральный вред не нанесен, только материальный. Я не сакральная жертва, не терпила, а живое отражение тупости сраных пинкертонов", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обыск у юриста Маслова, выступающего на стороне защиты Антоненко, завершен: изъяли телефоны, диск к компьютеру и патроны, - адвокат Галенченко

"Коротко. Что произошло? У меня проведен обыск на том основании, что я владею телефоном и аккаунтами Андрея Антоненко (со статусом специалиста от защиты). Все это хранится на рабочем месте адвокатов Дмитрия Кругового и Виталия Галенченко, их обыскивать нельзя, а у меня дома ничего такого, конечно, нет. Вели себя корректно. Изъяли мой телефон и все патроны, которые были в сейфе - как с резиновыми пулями так и 7,62х39, один (вареный) патрон от ПМ и пулю КПВТ. Старый терабайтник. Все", - добавил Маслов.

"Дешевое бычье жлобство - прийти к свидетелю защиты, чтобы якобы изъять у него вещественные доказательства защиты. На самом деле, чтобы сказать громко всем: МЫ-ТУПОЕ НЕВЕЖЕСТВЕННОЕ БЫДЛО, А НЕ СЛЕДСТВИЕ, ВМЕСТО ПОИСКА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ МЫ ДЕМОНСТРИРУЕМ СВОЕ БЫДЛЯЧЕСТВО. Эта цель достигнута, поздравляю, Ирсин Бирисич", - акцентировал юрист.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У выступающего на стороне защиты Антоненко юриста Маслова проходит обыск, - Маси Найем

"Смешные моменты. Обыск проводил следователь Катынский, которого мы обоснованно подозреваем в преступлении (ч.1 ст. 374 УК) о чем есть решение суда. Подозреваемый проводил обыск у свидетеля. Согласно постановлению, клоуны пришли искать у меня в частности МАГНИТЫ (!) а у меня холодильник встроенный и магнитов на нем нет. Спасибо всем друзьям, кто примчался. Это было приятно", - добавил Маслов.

Ранее в среду юрист Маси Найем сообщил о проведении обыска у Маслова: "У Леонида Маслова сейчас проходит обыск. Основание: решение суда (Печерского) на соответствующее ходатайство следователя в связи с тем, что якобы он заходил в аккаунт Андрея Антоненко и мог удалить информацию".